Çorum'da DEAŞ operasyonu polis kamerasında

ÇORUM'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu Mezher Husseın Mahmood (57), Mohammed Sephan Khalat Al Doci (30), Abdullah Hüseyin Ali (68), Abdurrahman Mezhem Husseın (34) ve Ahmet Mezhen Husseın (29) takibe alındı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikamet ettikleri eve operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin kaldıkları evde ve üstlerinde aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda birçok doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Terör örgütüne yönelik yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı.