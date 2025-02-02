Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobil apartman girişindeki dükkanın merdivenine çıktı

        ÇORUM'da park halindeki otomobil, el freninin indirilmesi sonucu rampa aşağıya kayarak bir apartmanın girişindeki dükkanın merdivenlerine çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 19:49 Güncelleme: 02.02.2025 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobil apartman girişindeki dükkanın merdivenine çıktı
        ABONE OL

        ÇORUM’da park halindeki otomobil, el freninin indirilmesi sonucu rampa aşağıya kayarak bir apartmanın girişindeki dükkanın merdivenlerine çıktı.

        Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Y.G., 19 US 933 plakalı otomobilini park edip alış veriş yapmak için markete girdi. Bu sırada iddiaya göre otomobilde bulunan oğlunun el frenini indirmesi sonucu araç rampa aşağıya hızla giderek bir apartmanın girişindeki dükkanın merdivenlerine çıktı. Olayda yaralanan olmazken askıda kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        Kumar cinayeti! Akrabasını öldürdü!
        Kumar cinayeti! Akrabasını öldürdü!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Çorum'da kovalamaca sonucu kaza yapan araçtaki 4 zanlı yakalandı
        Çorum'da kovalamaca sonucu kaza yapan araçtaki 4 zanlı yakalandı
        Çorum'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 51 bin 430 lira ceza
        Çorum'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 51 bin 430 lira ceza
        Çorum'da park halindeyken geri kayan otomobil binanın merdivenlerinde asılı...
        Çorum'da park halindeyken geri kayan otomobil binanın merdivenlerinde asılı...
        Para Badminton Türkiye Şampiyonası Çorum'da sona erdi
        Para Badminton Türkiye Şampiyonası Çorum'da sona erdi
        Çorum'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Çorum'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Sis bulutlarıyla kaplanan Obruk Barajı Gölü havadan görüntülendi
        Sis bulutlarıyla kaplanan Obruk Barajı Gölü havadan görüntülendi