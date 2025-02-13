Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Otomobil, sinyalizasyon direğine çarpıp, ters döndü; 2 yaralı

        ÇORUM'da sinyalizasyon direğine çarparak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 09:18 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil, sinyalizasyon direğine çarpıp, ters döndü; 2 yaralı
        ABONE OL

        ÇORUM'da sinyalizasyon direğine çarparak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Melike Ç. idaresindeki 60 TT 920 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak ters döndü. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Melike Ç. ile araçtaki Meryem A. yaralandı. Otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı

        Benzer Haberler

        Çorum'da kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
        Çorum'da kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
        İskilip'te TOKİ konutlarının inşası sürüyor
        İskilip'te TOKİ konutlarının inşası sürüyor
        Dodurga Kaymakamı Yıldırım, esnaf ve pazar yerini ziyaret etti
        Dodurga Kaymakamı Yıldırım, esnaf ve pazar yerini ziyaret etti
        Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da 581 köye ulaşım sağlanamıyor
        Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da 581 köye ulaşım sağlanamıyor
        Çorum FK, transfer ettiği Mert Aktaş'ı Ankara Demirspor'a kiraladı
        Çorum FK, transfer ettiği Mert Aktaş'ı Ankara Demirspor'a kiraladı
        Çorum'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya UMKE ekibi ulaştı
        Çorum'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya UMKE ekibi ulaştı