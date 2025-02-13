Otomobil, sinyalizasyon direğine çarpıp, ters döndü; 2 yaralı

ÇORUM'da sinyalizasyon direğine çarparak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Melike Ç. idaresindeki 60 TT 920 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak ters döndü. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Melike Ç. ile araçtaki Meryem A. yaralandı. Otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.