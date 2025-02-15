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        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

        ÇORUM'da ambulans ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:10
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        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı
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        ÇORUM'da ambulans ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Ali G. idaresindeki 42 CBC 57 plakalı otomobil ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait Serkan Z.'nin kullandığı 19 ACB 406 plakalı ambulans çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücüsü, hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilin sol arka kapısının ambulansın ön kısmına saplandığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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