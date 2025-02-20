Çorum'da 'yasa dışı' bahis operasyonu; 5 gözaltı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı bahis şebekesinin yaklaşık 9 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının başlattığı çalışma kapsamında, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yasa dışı bahis oynadıkları ve oynattıkları belirlenen E.Ş., T.G., C.Y., Ş.B. ve S.Y.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere ait 7 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, yasa dışı bahis yoluyla yaklaşık 9 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.