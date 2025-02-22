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        Çorum FK – Adanaspor: 1-1

        STAT: Çorum ŞehirHAKEMLER: Turgut Doman, Ömer Lütfü Aydın, Kadir BeyazÇORUM FK : Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Kerem Kalafat (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:07 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:10
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        Çorum FK – Adanaspor: 1-1
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        STAT: Çorum Şehir

        HAKEMLER: Turgut Doman, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

        ÇORUM FK : Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Kerem Kalafat (Dk. 71 Amar Catic), Erkan Kaş, Atakan Akkaynak, Suat Kaya (Dk. 71 Ali Akman), Tunahan Ergül (Dk. 90+3 Diniyev), Atakan Cangöz (Dk. 63 Avounou), Eren Karadağ (Dk. 63 Burak Süleyman), Thomas Verheydt

        ADANASPOR: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Isaac, Fatih Kurucuk, Oğuzhan Batur, Mirza Cihan, Candeias (Dk. 69 Ciss), Elias Durmaz (Dk. 81 Fevzi Yıldırım), Endri Çekiçi (Dk. 60 Harun Alpsoy), Sokol Cikalleshi (Dk. 81 Metehan Altunbaş), Andrei Virgil (Dk. 81 Orkan Çınar)

        GOLLER: Dk. 72 Avounou (Çorum FK) - Dk. 45+1 Çikalleshi (pen) Adanaspor

        SARI KARTLAR: Loick Landre, Atakan Akkaynak (Çorum FK), Oğuzhan Matur, Sokol Çikalleshi, Nurullah Aslan (Adanaspor)

        1'inci Ligin 26'ncı haftasında Çorum FK'nın, evinde Adanaspor'u ağırladığı karşılaşma 1-1 sona erdi.

        45+1'inci dakikada Landre’nin ceza sahasında Andrei Virgil Ivan’a yaptığı faul sonrası Sokol Cikalleshi'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu :0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-1 tamamlandı.

        72'nci dakikada ceza sahası içinde Thomas Verheydt’in indirdiği topa, Avounou'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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