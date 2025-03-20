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        Kiraz ağaçlarının çiçek açtığı ilçede, yüksek kesimlere kar yağdı

        ÇORUM'un Alaca ilçe merkezinde kiraz ağaçları çiçek açarken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:15
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        Kiraz ağaçlarının çiçek açtığı ilçede, yüksek kesimlere kar yağdı
        ABONE OL

        ÇORUM’un Alaca ilçe merkezinde kiraz ağaçları çiçek açarken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

        Alaca ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkisini gösterdi. Sabah saatleri itibarıyla yüksek kesimlerdeki köyler beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde ise kiraz ağaçlarının çiçek açtığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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