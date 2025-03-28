Genç kaleci Timurhan başarılı performansıyla dikkat çekti
ÇORUM FK'nın genç kalecisi Timurhan Kartal, Kazakistan Milli Takımları için yakın takibe alındı.
ÇORUM FK’nın genç kalecisi Timurhan Kartal, Kazakistan Milli Takımları için yakın takibe alındı.
Astana-Kazakistan doğumlu olan Timurhan Kartal’ın (17), baba tarafından Türk, Rus asıllı anne tarafından Kazakistanlı olarak çifte vatandaşlığı bulunuyor. Çorum FK’ya 2023-2024 sezonunda Nazilli Belediyespor’un altyapısından transfer edilen Timurhan, Çorum’daki ilk sezonda, U16 Gelişim Ligi’nde 15 maça çıkarken, sergilediği başarılı performans üzerine A takım antrenmanlarına alınmaya başlandı.
Bu sezonda U17 takımı ile Gelişim Ligi’nde 14 maçta kaleyi koruyan Timurhan, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Boluspor’la oynanan maçta 82'nci dakikada oyuna girerek ilk kez profesyonel oyuncularla maça çıktı.
A takımla antrenmanlara çıkmasına rağmen henüz profesyonel imza attırılmayan Timurhan Kartal’ın Kazakistan Milli Takımları için oluşturulan oyuncu havuzuna dahil edildiği ve takibe alındığı belirtildi.
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