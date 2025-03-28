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        Genç kaleci Timurhan başarılı performansıyla dikkat çekti

        ÇORUM FK'nın genç kalecisi Timurhan Kartal, Kazakistan Milli Takımları için yakın takibe alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:30 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:35
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        Genç kaleci Timurhan başarılı performansıyla dikkat çekti
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        ÇORUM FK’nın genç kalecisi Timurhan Kartal, Kazakistan Milli Takımları için yakın takibe alındı.

        Astana-Kazakistan doğumlu olan Timurhan Kartal’ın (17), baba tarafından Türk, Rus asıllı anne tarafından Kazakistanlı olarak çifte vatandaşlığı bulunuyor. Çorum FK’ya 2023-2024 sezonunda Nazilli Belediyespor’un altyapısından transfer edilen Timurhan, Çorum’daki ilk sezonda, U16 Gelişim Ligi’nde 15 maça çıkarken, sergilediği başarılı performans üzerine A takım antrenmanlarına alınmaya başlandı.

        Bu sezonda U17 takımı ile Gelişim Ligi’nde 14 maçta kaleyi koruyan Timurhan, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Boluspor’la oynanan maçta 82'nci dakikada oyuna girerek ilk kez profesyonel oyuncularla maça çıktı.

        A takımla antrenmanlara çıkmasına rağmen henüz profesyonel imza attırılmayan Timurhan Kartal’ın Kazakistan Milli Takımları için oluşturulan oyuncu havuzuna dahil edildiği ve takibe alındığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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