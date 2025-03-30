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        Çorum'da ev yangını: 1 ölü

        ÇORUM'da 3 katlı bir binanın 1'inci katında çıkan yangında Doğan Çördük (19) hayatını kaybetti, 5 kişi de dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:37 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:40
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        Çorum'da ev yangını: 1 ölü
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        ÇORUM'da 3 katlı bir binanın 1’inci katında çıkan yangında Doğan Çördük (19) hayatını kaybetti, 5 kişi de dumandan etkilendi.

        Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 1’inci katında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında Doğan Çördük (19) hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen Fatma Ö. (45), Hacer S. (62), Dursun K. (82), Rüştü A. (75) ve Medine K. (81) Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bina içi ve dışında çalışma yaparken, Çördük’ün cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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