Çorum'da ev yangını: 1 ölü

ÇORUM'da 3 katlı bir binanın 1’inci katında çıkan yangında Doğan Çördük (19) hayatını kaybetti, 5 kişi de dumandan etkilendi.

Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 1’inci katında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında Doğan Çördük (19) hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen Fatma Ö. (45), Hacer S. (62), Dursun K. (82), Rüştü A. (75) ve Medine K. (81) Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bina içi ve dışında çalışma yaparken, Çördük’ün cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.