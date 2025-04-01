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        Çorum'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı, sopalı kavgaya 2 tutuklama

        ÇORUM'dapideci dükkanında Nurettin Biçer'in (33) öldüğü sopalı, bıçaklı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 11:27 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:30
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        Çorum'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı, sopalı kavgaya 2 tutuklama
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        ÇORUM'dapideci dükkanında Nurettin Biçer'in (33) öldüğü sopalı, bıçaklı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Olay, 30 Mart'ta saat 00.30 sıralarında Karakeçili Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa D. (33), arkadaşı Nurettin Biçer ile birlikte eski çalıştığı pideci dükkanına gitti. Burada Mustafa D. ile eski patronu Hüsnü Rıza T. (56) ve oğlu İlhami T. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Mustafa D. ve Nurettin Biçer bıçakla, bu sırada iş yerinde olan Abdulsamet T. (27) ile babası Hüsamettin T. (55) darp sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Biçer, burada kurtarılamadı. Diğer yandan Hüsnü Rıza T., İlhami T. ile tedavileri tamamlanan Abdulsamet T. ile babası Hüsamettin T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden İlhami T. ile Abdulsamet T. tutuklanırken, Hüsamettin T. ile Hüsnü Rıza T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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