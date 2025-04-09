Çorum'da kar yağışı

Hava sıcaklığının hafta başı itibarıyla mevsim normallerinin altına düştüğü Çorum'da, gece saatlerinde başlayan kar etkili oldu. Yağışla kent beyaza büründü. Nisan ayında yağan kar nedeniyle de fotoğraflık görüntüler oluştu. Ekipler ise karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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