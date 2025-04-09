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        Çorum'da kar yağışı

        ÇORUM'da hava sıcaklığının düşmesiyle, kent merkezine kar yağdı, şehir beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:01 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:01
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        Çorum'da kar yağışı
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        ÇORUM'da hava sıcaklığının düşmesiyle, kent merkezine kar yağdı, şehir beyaza büründü.

        Hava sıcaklığının hafta başı itibarıyla mevsim normallerinin altına düştüğü Çorum'da, gece saatlerinde başlayan kar etkili oldu. Yağışla kent beyaza büründü. Nisan ayında yağan kar nedeniyle de fotoğraflık görüntüler oluştu. Ekipler ise karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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