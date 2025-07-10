Tekstil atölyesi bahçesinde çıkan yangına kadın itfaiyeciler de müdahale etti
ÇORUM'da bir tekstil firmasına ait atık toplama alanında çıkan yangına kadın itfaiyecilerin de bulunduğu ekip ile müdahale edildi.
ÇORUM’da bir tekstil firmasına ait atık toplama alanında çıkan yangına kadın itfaiyecilerin de bulunduğu ekip ile müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın bugün saat 16.30 sıralarında Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi'nde tekstil işi yapan bir firmanın atık alanında çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üniversite de öğrenci olan stajyer kadın itfaiyecilerin de aralarında bulunduğu ekibin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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