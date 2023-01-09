Şehit Polis Nuri Yıldız'ın ismi üst geçide verildi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyü nüfusuna kayıtlı Şehit Polis Nuri Yıldız'ın ismi, D-100 kara yolundaki bir üst geçide verildi.

Hacıhamza köyünde Şehit Nuri Yıldız'ın ismini taşıyan, çok programlı Anadolu lisesinin kapanmasının ardından yakınları, şehidin isminin ilçede başka bir yerde yaşatılmasını talep etti.

Yakınlarının isteği üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğünce D-100 kara yolu üzerindeki bir üst geçide şehidin ismi verildi.

Karayolları görevlilerince üst geçide "Şehit Nuri Yıldız Üst Geçidi" tabelası asıldı.

Şehit Yıldız'ın, Kars'ın Kağızman ilçesinde 1994 yılında özel harekat polisi olarak görev yaptığı sırada teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu öğrenildi.





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