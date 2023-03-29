Çorum'da kar yağışı etkili oluyor

Araştırmalar gösterdi: Güzel ve çekiciyseniz daha ayrıcalıklısınız!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum kent merkezi ile bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte gece saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, sabah saatlerinde kara dönüştü.

Hafif şiddette etkili olan kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde trafikte aksama yaşanmaması için trafik ve Karayolları ekipleri tedbir aldı.

Sungurlu Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelindeki taşımalı eğitime bugün öğleden sonra ara verildiğini duyurdu.

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle ilçedeki binlerce yıllık geçmişe sahip Hattuşa Ören Yeri de beyaza büründü.

Ören yerinin simge eserleri Boğazköy Sfenksleri ve Aslanlı Kapı, kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.