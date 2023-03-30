Çorum'dan kısa kısa

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Öğle saatlerinde başlayan yağışla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Yoğun yağış nedeniyle Oğuzlar'ın ceviz bahçeleri de kar altında kaldı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye kadar çıktığı ilçede souk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

- Alaca'da 59. Kütüphane Haftası kutlandı

Alaca'da 59. Kütüphane Haftası etkinliklerle kutlandı.

İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki etkinlikle Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Dede Kargın İlkokulu öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

Öğrencilerin şiir ve özdeyişler okuduğu etkinlikte "Kitaplar Konuşuyor" adlı pandomim gösterisi sahnelendi.

Öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi, katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürvekili Gamze Dökmetepelioğlu ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.









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