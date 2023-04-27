Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

AA

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Serdar T. idaresindeki 19 ADF 355 plakalı hafif ticari araç ile Ebru T'nin kullandığı 19 AAK 380 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolu Yaydiğin köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Oğuzhan A, Asil T. (1), Nurettin Araş T. (5), Hatice T, Deniz Sefa T, Caner N. ve Yasemin N. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Çorum'da 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
GÜNCELLEME - Çorum'da park halindeki 6 araca çarpan sürücü kaçtı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Çorum'da park halindeki 6 araca çarpan ...
Çorum'da 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Çorum'da 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Hitit Üniversitesi 9. Hitit Öğrenci Kongresi başladı
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesi 9. Hitit Öğrenci Kongresi başladı
Kontrolünü yitirdiği kamyonetiyle park halindeki 6 araca çarpıp, kaçtı
YEREL HABERLER Kontrolünü yitirdiği kamyonetiyle park halindeki 6 ...
Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ...
Çorum'da park halindeki 6 araca çarpan sürücü kaza yerinden kaçtı
YEREL HABERLER Çorum'da park halindeki 6 araca çarpan sürücü kaza ...
Çorum'da düğünde başına mermi isabet eden kişinin ölümüyle ilgili 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Çorum'da düğünde başına mermi isabet eden kişinin ...
Dodurga'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Dodurga'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
Çorum'da kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi ...
Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 ...
Çorum'da bir eve tüfekle ateş ettikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Çorum'da bir eve tüfekle ateş ettikleri iddiasıyla 3 ...
Düğünde ateşlenen silahla ölüme 4 tutuklama
YEREL HABERLER Düğünde ateşlenen silahla ölüme 4 tutuklama
8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa ilkbaharla yeniden canlandı
YEREL HABERLER 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa ilkbaharla ...
GÜNCELLEME - Çorum'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Çorum'da hafriyat kamyonuyla çarpışan ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Alaca'da esnaf ziyareti yaptı
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ...
Fatih Erbakan: Neye karşılık PKK dört elle sarılmış, 7´li masaya destek veriyor
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Neye karşılık PKK dört elle sarılmış, ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'da konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ...
Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Çorum'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Çorum'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.