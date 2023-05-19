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Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

AA

Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Uğurludağ İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Arif Şen, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Uğurludağ Açık Spor Sahası'nda düzenlenen kutlama etkinliğinde öğrenciler gösteriler sundu.

Etkinlikte Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Remzi Torun, ilçede düzenlenen yarışmalarda başarılı olan öğrencilere madalya ve kupalarını verdi.

Kutlama programı tören geçişinin ardından sona erdi.

- İskilip

İskilip'te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yılı kutlamaları, İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde öğrencilerin düzenlediği etkinliklerle devam etti. Etkinlikte öğrenciler gösteriler sundu.

Programa İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük ve vatandaşlar katıldı.

- Oğuzlar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, Oğuzlar Çok Programlı Lisesi Müdürü Şemsettin Karabudak'ın organize ettiği etkinlikle kutlandı.

Oğuzlar İlçe Stadı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler çeşitli branşlarda gösteri sundu. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Kaymakam Ali Emre Tekin ve Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından ödüllendirildi.

Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

- Dodurga

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dodurga'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, Dodurga Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde öğrencilerin gösterileriyle devam etti.

Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Murat Alıcı Orta Okulu öğrencileri etkinlikte çeşitli gösteriler sundu. Gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Dodurga Kaymakamı Ramazan Çelebi, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın çok önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Geleceğin gençlerin elinde şekilleneceğini belirten Çelebi, "Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimizin bizlere emanet bıraktığı bu vatanı, siz gençlerimizle daha güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum. Sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Bu vatan, sizlere emanettir. Yürüdüğünüz bu yolda bahtınız açık olsun." dedi.

Kaymakam Çelebi ve Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, etkinliğe katılan çocuklara hediyeler dağıttı.

- Alaca

Alaca'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, Zile Caddesi'ndeki gençlik yürüyüşüyle devam etti.

Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen öğrenciler, burada halk oyunları gösterileri sundu. Öğrenciler ayrıca çeşitli yarışmalar yaptı.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, 19 Mayıs nedeniyle hafta boyu düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.


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