Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Uğurludağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

H.İ. (50) idaresindeki 19 DH 362 plakalı otomobil ile H.Ö'nün (50) kullandığı 14 BB 317 plakalı otomobil, Kaledere köyü yolunda çarpıştı.

Araçlarda bulunan ve yaralanan G.Ö. (45), N.Ö. (42), D.A. (43) ve R.Y. (32), sağlık ekiplerince Uğurludağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan D.A. ve R.Y, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. ​​​​​​​

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