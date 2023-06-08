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Çorum'da kaçak silah ve tütün ticareti yapan 4 kişi yakalandı

AA

Çorum'da kaçak silah ve tütün ticareti yapan 4 kişi yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum Emniyet Müdürlüğünce kaçak silah ve tütün ticaretine yönelik yürütülen 3 operasyonda 4 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında kent merkezi ile Sungurlu ve Mecitözü ilçelerinde kaçak silah ve tütün ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan üç operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve mermilerle 30 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı), 30 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 12 kaçak elektronik sigara ve 230 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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