Çorum’da 19 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 19 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İl merkezi ile Ortaköy ve İskilip ilçelerinde doğadan topladıkları mantarlardan yedikten sonra rahatsızlanan 19 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınanlardan durumu ağır olan Garip K'nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.