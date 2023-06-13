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Çorum'dan kısa kısa

AA

Çorum'dan kısa kısa

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi tarafından yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen Çoruminia'yı 50 bin kişi ziyaret etti.

Çorum'un sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri bir arada tanıtmak amacıyla yapılan ve 2021 Eylül ayında açılışı gerçekleştirilen Çorumina, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğiyle hizmete açılan Çoruminia projesinde 26 tarihi eser ve 3 rölyef sergileniyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, OKA tarafından ödül alan projeler arasında yer alan ve 50 bin kişi tarafından ziyaret edilen Çoruminia ile ilgili, "Şehrimizdeki ve ilçelerimizdeki tarihi ve doğal güzelliklerin minyatürlerini Hitit surları ile çevirdiğimiz bu alanda sergiliyoruz." ifadesini kullandı.


- Mecitözülü öğrencilerden 2 günde 2 sergi

Çorum'un Mecitözü İlçesi Atatürk Ortaokulu, yıl sonunu etkinlikleri kapsamında iki günde iki sergi düzenledi.

Görsel sanatlar öğretmeni Gülsüm Selviye Ergün öncülüğünde öğrenciler Özge Ekici, Buse Erkani, Alp Serdar Çolak, Ayşe Naz Duran, Masal Çağlar, Derya Doğan, Esma Nur Özsoy, Havva Nur Toprak, Yağmur Aköz, Aslı Özbek, Ali Eren Özbek, Selin Olmaz, Gülderen Sancı, Ahmet Çınar Çolak, Ahmet Nuri Gündoğdu, Gülçin Feraye Erden'in resimleri, Çorum AHL Park AVM etkinlik alanı ile Mecitözi Atatürk Ortaokulu'nda sergilendi.

Sergiye Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Mecitözü İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Doğru, okul müdürü Günay Ergün ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Ergün tarafından sergiye katkısı dolayısıyla öğretmen Ergün'e plaket verildi.


- Belediye Gençlik Merkezlerinde yaz kursları başlıyor

Çorum'da yaşayan gençler için 8 ayrı gençlik merkezinde akademik, kişisel gelişim, sosyal ve sanatsal alanlar olmak üzere 27 branşta kurs açılacak.

Yaz kursları ile gençlik merkezlerinin kapılarını öğrencilere açan Çorum Belediyesi, öğrencilerin kişisel gelişimine ve eğitimlerine katkı sunacak.

Kurslarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, öğrencilerin tatillerini verimli geçirmesini hedeflediklerini vurguladı.

Bunun için yaz döneminde çeşitli kurslar düzenlediklerini anlatan Aşgın, "Akademik, sosyal ve sanatsal branşlarda açacağımız kurslarla çocuklarımızın gelişim sürecine katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

19 Haziran'da başlayacak kurslara kayıt yaptırmak isteyenler Buhara Kültür Merkezi, NFK Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Bahçelievler Gençlik Merkezi, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Gençlik Merkezi ve Melik Gazi Gençlik Merkezine müracaat edebilecek.

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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