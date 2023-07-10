Yöresel Çorum Mutfağı'nda 34 yöresel ürün servis edilecek

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince Yöresel Çorum Mutfağı'nda Hititlerden bugüne binlerce yıllık geçmişe sahip 34 yöresel lezzet, vatandaşların beğenisine sunulacak.

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un zengin yemek kültürünün yaşatılması ve kente gelen turistlere tattırılması amacıyla Çorum Belediyesince Yöresel Çorum Mutfağı kuruldu.

Hititçe'den tercüme edilen ilk cümle olma özelliği taşıyan "NINDA-an ezzateni watarra ekutteni (Ekmeği yiyeceksin, suyu da içeceksin" cümlesinin duvarına yazıldığı restoran, yöresel figür ve antika eşyalarla dekore edildi.

Haftanın 6 günü hizmet verecek restoranda yöresel 13 yemek, 8 çorba, 6 tatlı ve 7 şerbet servis edilecek.

Çorum Belediyesince restore ettirilen 158 yıllık Velipaşa Hanı'ndaki Yöresel Çorum Mutfağı için açılış töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada, Çorum'un gastronomi turizminden pay alması gerektiğini söyledi.

Şef Ömür Akkor'un Türkiye'nin en iyi mutfağının Çorum'da olduğunu söylediğini hatırlatan Aşgın, "Madem en iyi mutfak Çorum'da, o zaman gastronomi turizminden de en fazla payı Çorum almalı. Bu ancak tesisleşmeyle olur." dedi.

Çorum'da geçmişte özel sektörden benzer girişimler olduğunu belirten Aşgın, "Onları hayırla anıyorum. Belediye olarak biz daha fazlasına öncülük etmeliyiz. Yediğimiz su böreği, has baklava, çalkalama, Kargı tulumu, leblebi helvası aynı büyüklerimizin, ninelerimizin yaptığı gibi olmalı." diye konuştu.

Restoranda sosyal tesis fiyatlarını uygulayacaklarını vurgulayan Aşgın, özellikle dışarıdan gelenlerin misafir edilebileceği güzel bir mekanı Çorum'a kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

Törenin ardından davetlilere Çorum'un saray lezzetlerinden İskilip dolması ikram edildi.

Törene Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile vatandaşlar katıldı.