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        MHP Çorum İl Başkanlığı'na Mehmet İhsan Çıplak getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:42
        MHP Çorum İl Başkanlığı'na Mehmet İhsan Çıplak getirildi

        ÇORUM (AA) - MHP Çorum İl Başkanlığı görevine Mehmet İhsan Çıplak getirildi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla İl Başkanlığı'na getirilen Çıplak, görevini eski il başkanı Agah Karapıçak'tan devraldı.

        Çıplak, parti merkezinde yapılan devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, devletin bekası için yapılması gereken çalışmaları en iyi şekilde yapmaya çalışacağını söyledi.

        Karapıçak ise yaklaşık 4 yıl il başkanlığı görevini yürütme fırsatı verdiği için MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür ederek, Çıplak'a görevinde başarı diledi.

        Törene Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile partililer katıldı.

        MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda 25 Temmuz'da il başkanlığı görevini sonlandırdığını bildirmişti.

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