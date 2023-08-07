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        Bayat'ta 64 camide açılan Kur'an kurslarında 650 çocuk eğitim görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:14
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        Bayat'ta 64 camide açılan Kur'an kurslarında 650 çocuk eğitim görüyor
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesindeki yaz Kur'an kurslarında 650 öğrenci eğitim görüyor.

        Alınan bilgiye göre, okulların yaz tatiline girmesinin ardından ilçe genelinde 64 camide yaz Kur'an kursu açıldı.

        Kuran kurslarına katılan 650 öğrenci, kurslarda dini bilgilerini pekiştirirken, Kur'an okumayı öğreniyor.

        Çocukların camilere ilgisini artırmak isteyen vatandaşlar da kimi zaman çocuklara dondurma, kek, meyve suyu gibi ikramlarda bulunuyor.

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