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        Çorum'da cami tuvaletinin girişine yuva yapan kuşlar için önlem

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:24 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:32
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        Çorum'da cami tuvaletinin girişine yuva yapan kuşlar için önlem
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde bir caminin tuvaletinin girişine yuva yapan kuşlar için tuvalet ve şadırvana cemaatin dikkatli davranması için notlar asıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılkanat Camisi'nin tuvalet kapısının üst kısmına kırlangıçlar yuva yaptı.

        Caminin imam hatibi Mustafa Çelik yuvayı ve kuşları korumaya aldı.

        Çelik, kuşların su içmelerini kolaylaştırmak ve yuvalarının bozulmaması için tuvalet kapısı ile şadırvana "Kırlangıç yavruları uçana kadar kapıyı kapatmayın", "Lütfen lavaboların dış kapısını açık bırakalım. Kuşlar su içiyor" notlar astı.

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