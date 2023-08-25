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        Çorum'da yaklaşık 100 dönüm üzüm ve ceviz bahçesi yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 18:43 Güncelleme: 25.08.2023 - 18:43
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        Çorum'da yaklaşık 100 dönüm üzüm ve ceviz bahçesi yandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken ceviz ve üzüm bahçelerinin bulunduğu yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

        Çamlıpınar köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Laçin Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi ile çevre ilçelerden ekiplerin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, Çamlıpınar köyüne giderek yanan bölgede inceleme yaptı.

        Görükmez, AA muhabirine, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

        Alevlerin yerleşim yerine ve ormanlık alana sıçramasını önlediklerini belirten Görükmez, "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Üzüm ve ceviz bahçelerinin bulunduğu yaklaşık 100 dönüm alan yandı. Yangın Çamlıpınar köyüne kadar geldi ama köye hasar vermeden söndürüldü. Yangın ormanlık alana da sıçramadı." dedi.

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