Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        GÜNCELLEME - Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:36 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        İlçenin Eski Yavu köyü Obruk Barajı gölü yanındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sarp kayalıklardan oluşan bölgeye güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, yangının ulaşım açısından zor bir alanda başladığını söyledi.

        Yangının kontrol altına alındığını aktaran Dağlı, itfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!

        Benzer Haberler

        Çorum´da orman yangını
        Çorum´da orman yangını
        Çorum'da polis otosu ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
        Çorum'da polis otosu ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
        Çorum'da polis otosu ile pikap çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı
        Çorum'da polis otosu ile pikap çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı
        Çorum'da 4. Geleneksel İskilip Dolma, Turşu, Çilek Festivali başladı
        Çorum'da 4. Geleneksel İskilip Dolma, Turşu, Çilek Festivali başladı
        Çorum'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Çorum'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, gazetecilerle bir araya geldi
        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, gazetecilerle bir araya geldi