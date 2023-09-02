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        Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:11 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:16
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        Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        S.B'nin (45) kullandığı 14 BF 163 plakalı otomobil, Bayat-Ankara kara yolu Bayat Su Deposu mevkisinde, E.Y. (23) idaresindeki 06 FE 3679 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü E.Y. ile diğer araçta bulunan E.B. (63) yaşamını yitirdi.

        Sürücü S.B. ile B.R.B. (18), A.Y. (47), E.Y. (25) ve İ.Y. (47) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan S.B, Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

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