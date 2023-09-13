Boğazkale'de İlköğretim Haftası kutlandı

Boğazkale Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal Marşı okundu.

Kaymakam Emine Karataş Yıldız'ın konuşmasının ardından "Bir Tohum Bin Nesil" sloganıyla tohum dikim etkinliği ve "Okulum ve Ben" temalı resim yapma etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen karaçam tohumları, hazırlanan tohum yataklarına kutlama programına katılanlarca dikilerek üzerlerine isimleri yazıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce bakımı yapılacak tohumlardan olacak fidanların gelecek yıl 11 Kasım Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşturulması hedefleniyor.