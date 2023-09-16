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        Çorum'da alev alan otomobil tamamen yandı

        Çorum'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:00
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        Çorum'da alev alan otomobil tamamen yandı
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        Çorum'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        İsmail Kaplan yönetimindeki 19 AJ 876 plakalı otomobilin motor kısmından, Dodurga ilçesi Berk köyünde seyir halindeyken alev çıkmaya başladı.

        Sürüsü, aracından inerek itfaiyeye haber verdi.

        Otomobildeki yangın, Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın sonucu otomobil tamamen yandı.​​​​​​​​​​​​​​

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