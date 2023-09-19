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        Boğazkale'de Gaziler Günü kutlandı

        Çorum'un Boğazkale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:27
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        Boğazkale'de Gaziler Günü kutlandı
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        Çorum'un Boğazkale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

        Boğazkale Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

        Törene, Kaymakam Emine Karataş Yıldız, Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, şehit aileleri ve gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Törenin ardından şehit aileleri ile gazileri makamında ağırlayan Kaymakam Yıldız, daha sonra beraberindekilerle gazileri evlerinde ziyaret etti.

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