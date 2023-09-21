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        Çorum'da "üç etek minyatür kaftan"a tasarım tescil belgesi verildi

        Çorum'un Bayat ilçesinde yöresel kıyafet olan "üç etek kaftan"ın minyatürüne "tasarım tescil belgesi" verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:47 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:56
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        Çorum'da "üç etek minyatür kaftan"a tasarım tescil belgesi verildi
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        Çorum'un Bayat ilçesinde yöresel kıyafet olan "üç etek kaftan"ın minyatürüne "tasarım tescil belgesi" verildiği bildirildi.

        Bayat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Özge İnci, AA muhabirine, merkezleri tarafından ilçenin yöresel kıyafeti olan "üç etek kaftan"ın minyatürüne patent almak amacıyla Aralık 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuru yapıldığını belirtti.

        Başvurularının olumlu sonuçlandığını ve TÜRKPATENT tarafından "üç etek minyatür kaftan" tasarımına "tasarım tescil belgesi" verildiğini dile getiren İnci, tasarımın telif haklarının Bayat HEM Müdürlüğüne ait olduğunu vurguladı.

        Böylece ilçeye has bir hediyelik ürüne tescil alındığına işaret eden İnci, şunları kaydetti:

        "Kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimizin elinden çıkan, ilçemizin yöresel kıyafeti olan üç eteğin minyatürü ile unutulmaya yüz tutmuş bir değerimizi yeniden canlandırmak istedik. Tescilini aldığımız üç etek minyatür kaftanın Bayat'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bayat'a hayırlı olsun."

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