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        Çorum İskilip'in "Sirke salatası" coğrafi işaretle tescillendi

        Çorum'un İskilip ilçesine özgü "Sirke salatası"na coğrafi işaret tescili verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:02 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:02
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        Çorum İskilip'in "Sirke salatası" coğrafi işaretle tescillendi
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        Çorum'un İskilip ilçesine özgü "Sirke salatası"na coğrafi işaret tescili verildi.

        İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, yaptığı yazılı açıklamada, ilçelerinin değerlerinden "İskilip dolması"nın olmazsa olmazı "Sirke salatası"na coğrafi işaret başvurularının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından olumlu bulunduğunu belirtti.

        Sirke salatasına coğrafi işaret tescil belgesi verildiğini vurgulayan Sülük, ilçeye özgü 4 ürünün daha başvurusu sürecinin devam ettiğini vurguladı.

        Sülük, daha önce de İskilip dolması, İskilip turşusu, İskilip ramazan keşkeği ve tokmaklı kağnıya coğrafi işaret alındığını kaydetti.

        - Yapılışı

        İskilip sirke salatası, yoğurt, su, taze ve çekirdeksiz salatalık, sarımsak, üzüm sirkesi, şeker ve tuz kullanılarak yapılıyor.

        Yoğurt ve su bir kapta karıştırılarak sulu kıvamlı ayran haline getirilir, sirke eklenir. Ezilmiş sarımsak, gıda ile temasa uygun tülbent içine konularak sirkeli ayran karışımı içinde bekletilir, tuz ve şeker karışıma ilave edilir.

        Küp şeklinde doğranmış salatalıklar, su dolu bir kapta yaklaşık 4-6 dakika bekletilerek yumuşatıldıktan sonra karışıma eklenir, ardından kaselere konularak servis edilir.

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