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        Çorum'da çıkan yangında 2 ev, samanlık ve ahır zarar gördü

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:31 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:31
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        Çorum'da çıkan yangında 2 ev, samanlık ve ahır zarar gördü
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Emirbağ köyünde Arif B'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki ev, samanlık ve ahıra da sıçradı.

        Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Mecitözü ve Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 4 saatte söndürüldü.

        Ahırdaki hayvanlar ise Emirbağ Jandarma Karakolu ekiplerince duvar yıkılarak kurtarıldı.

        Yangın sonucu 2 ev, samanlık ve ahırda zarar oluştu.​​​​​​​​​​​​​​

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