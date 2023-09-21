Çorum'da çıkan yangında 2 ev, samanlık ve ahır zarar gördü
Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Emirbağ köyünde Arif B'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki ev, samanlık ve ahıra da sıçradı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Mecitözü ve Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 4 saatte söndürüldü.
Ahırdaki hayvanlar ise Emirbağ Jandarma Karakolu ekiplerince duvar yıkılarak kurtarıldı.
Yangın sonucu 2 ev, samanlık ve ahırda zarar oluştu.