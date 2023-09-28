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        Çorum Valisi Dağlı, Laçin'de kurum müdürleriyle toplantı yaptı

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Laçin ilçesinde kurum müdürleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:23 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:28
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        Çorum Valisi Dağlı, Laçin'de kurum müdürleriyle toplantı yaptı
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Laçin ilçesinde kurum müdürleriyle bir araya geldi.

        Laçin Belediyesi Toplantı Salonu'nda Vali Dağlı başkanlığında yapılan toplantıda, kurum müdürleri ilçedeki çalışmaları anlattı.

        Laçin'in gelişmesi için gerekli plan ve projeleri değerlendiren Dağlı, vatandaşların daha kolay hizmet alabilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

        Toplantının ardından Vali Dağlı, 2012 yılında Tunceli'de terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Coşkun Kılıç'ın ailesini ziyaret etti.

        Dağlı, ziyarette şehit ailesi Fatma ve Satılmış Kılıç çiftine her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

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