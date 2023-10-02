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        Çorum'da ceviz ağacından düşen 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Oğuzlar ve Mecitözü ilçelerinde ceviz ağacından düşen 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:47 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:47
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        Çorum'da ceviz ağacından düşen 2 kişi yaralandı
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        Çorum'un Oğuzlar ve Mecitözü ilçelerinde ceviz ağacından düşen 2 kişi yaralandı.

        Oğuzlar ilçesinde 76 yaşındaki Fatma A. ile Mecitözü ilçesinde Ali Osman Ş. (27) hasat için çıktıkları ceviz ağacından düşerek yaralandı.

        Ambulanslarla ilçe devlet hastanelerine kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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