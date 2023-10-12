Çorum'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Dodurga ilçesinde bir ev yandı.
Giriş: 12.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:21
Çorum'un Dodurga ilçesinde bir ev yandı.
Obruk köyünde Hasan Can'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dodurga ve Oğuzlar belediyeleri itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Hasan Can'ın İzmir'de yaşadığı, tatil için köyde bulunduğu sırada yangın çıktığı öğrenildi.