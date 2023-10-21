Çorum'da bir kişiyi gasbeden 3 zanlı tutuklandı
Çorum'da silah tehdidiyle alıkoydukları kişinin parasını alan 3 şüpheli tutuklandı.
Çorum'da silah tehdidiyle alıkoydukları kişinin parasını alan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İ.Ç. (36), F.Ç. (31) ve B.M. (21), Kunduzhan Mahallesi Devane TOKİ Sitesi yakınlarında silah tehdidiyle alıkoydukları A.K'yi (55) darbetti.
A.K'nin üzerindeki parayı alıp cep telefonunu kıran 3 zanlı, olay yerinden kaçtı. A.K'nin ihbarı üzerine araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.