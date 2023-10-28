Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Alaca Kaymakamı Aytemür, sürücülere leblebi dağıttı

        Çorum'un Alaca ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde sürücülere leblebi ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:31 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaca Kaymakamı Aytemür, sürücülere leblebi dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Alaca ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde sürücülere leblebi ikram edildi.

        Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilçe giriş ve çıkışında yer alan denetleme noktalarını ziyaret etti.

        Aytemür, burada görevli polis ve jandarma ekipleriyle bir süre sohbet etti.

        Daha sonra uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Aytemür, vatandaşlara leblebi ikram etti.

        Vatandaşların bayramını tebrik eden Aytemür, sürücüleri de emniyet kemeri takmaları, hız sınırlarına uymaları ve seyir halindeyken cep telefonu kullanmaları konusunda uyardı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Laçin Kaymakamı Şimşek, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı
        Laçin Kaymakamı Şimşek, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı
        Laçin'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor
        Laçin'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor
        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Çorum FK, Manisa FK maçına hazır
        Çorum FK, Manisa FK maçına hazır
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Oğuzlar'da 100. yıl pastası kesildi
        Oğuzlar'da 100. yıl pastası kesildi