Mecitözü İlçe Geliştirme ve Tanıtma Ofisi hibe projelerini değerlendirdi Çorum'un Mecitözü Kaymakamlığı bünyesinde ilçenin gelişimine projelerle katkı sunmak amacıyla kurulan İlçe Geliştirme ve Tanıtma Ofisi'nin, hibe desteği içeren projelerinin değerlendirdiği bildirildi.

Çorum'un Mecitözü Kaymakamlığı bünyesinde ilçenin gelişimine projelerle katkı sunmak amacıyla kurulan İlçe Geliştirme ve Tanıtma Ofisi'nin, hibe desteği içeren projelerinin değerlendirdiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre ofis üyeleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum İl Koordinatörlüğü uzmanlarıyla bir araya geldi.

Kaymakamlıktaki toplantıda TKDK ve OKA görevlileri, Mecitözü'nde uygulanabilecek projeler hakkında ofis üyelerine bilgi verdi. Toplantıda çeşitli örnek projeler de değerlendirildi.