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        Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 19:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 19:21
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        Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        S.Ş. idaresindeki AN-230-YB Fransa plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Çorum Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan A.S'nin kullandığı 19 LK 313 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada iki sürücü ile yolcu D.Ş. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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