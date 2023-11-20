Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı.

S.Ş. idaresindeki AN-230-YB Fransa plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Çorum Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan A.S'nin kullandığı 19 LK 313 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada iki sürücü ile yolcu D.Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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