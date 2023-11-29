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        Çorum'da bir kişi yolda bulduğu 1050 doları sahibine teslim etti

        Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu paranın sahibine ulaşmasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:06
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        Çorum'da bir kişi yolda bulduğu 1050 doları sahibine teslim etti
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu paranın sahibine ulaşmasını sağladı.

        İlçede ikamet eden Feyyaz Çetin, alışveriş için çıktığı çarşıda bir poşetin içinde 1050 dolar buldu.

        Çevrede paranın sahibini bulamayan Çetin, Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurdu.

        Görevliler, parayı tutanak karşılığında teslim aldı.

        Bir süre sonra Osmancık Belediyesine başvuran Mehmet İpek, kendisine ait olduğunu ispatladıktan sonra parayı teslim aldı.

        Parasını teslim alan İpek, Çetin'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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