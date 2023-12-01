GÜNCELLEME - Çorum'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı.

Yabancı uyruklu Velid El Merit (26), Ayhan Mahallesi Lefke Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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