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        Çorum'da aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 8 kişi yakalandı

        Çorum'da, çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:05
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        Çorum'da aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 8 kişi yakalandı
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        Çorum'da, çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ile Sungurlu ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        64 polisten oluşan 21 ekip tarafından 17 ikamette yapılan aramada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar ile arama kaydı olanların yer aldığı 8 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilenlerden 7'si cezaevine konuldu, 1'i ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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