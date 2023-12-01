Çorum'da aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 8 kişi yakalandı Çorum'da, çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı.

Çorum'da, çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ile Sungurlu ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

64 polisten oluşan 21 ekip tarafından 17 ikamette yapılan aramada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar ile arama kaydı olanların yer aldığı 8 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilenlerden 7'si cezaevine konuldu, 1'i ise serbest bırakıldı.