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        Çorum'da "teleskop operasyonu" ile yakalanan 9 hırsızlık zanlısı adliyede

        Çorum Emniyet Müdürlüğünün 2,5 ay süren "teleskop operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 9 hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:54 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:02
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        Çorum'da "teleskop operasyonu" ile yakalanan 9 hırsızlık zanlısı adliyede
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        Çorum Emniyet Müdürlüğünün 2,5 ay süren "teleskop operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 9 hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi.

        Kent merkezindeki inşaatlardan inşaat malzemesi çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan F.Ç. (39), A.Ç. (37), F.Ç. (23), Z.Ç. (25), F.Ç. (43), C.Ç. (40), E.A. (24), O.G. (34) ve S.Ç. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

        Öte yandan polis ekiplerinin zanlılara ait adreslere düzenlediği operasyon polis kamerasınca kaydedildi.

        Çorum'da inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen 9 zanlı, polis ekiplerinin 2,5 ay süren "teleskop operasyonu"nun ardından dün gözaltına alınmıştı.

        Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda ahşap kalıp, fayans, teleskopik demir direk, elevatör, elektrik panosu ve iskele, 2 tüfek, 3 telsiz, 7 bin lira nakit para ile 45 litre çalıntı yağ ele geçirilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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