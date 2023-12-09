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        Çorum'da silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Çorum'da bir kişinin husumetlisine düzenlediği silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:51 Güncelleme: 09.12.2023 - 23:00
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        Çorum'da silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
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        Çorum'da bir kişinin husumetlisine düzenlediği silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        E.A. ve E.S, otomobille geldikleri Küçük Sanayi Sitesi'nde husumetli oldukları A.K'ye tüfekle ateş etti.

        Bu sırada bir iş yerine sığınan A.K, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

        Şüpheliler, daha sonra A.K'ye ait otomobile ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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