Çorum'da silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Çorum'da bir kişinin husumetlisine düzenlediği silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çorum'da bir kişinin husumetlisine düzenlediği silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
E.A. ve E.S, otomobille geldikleri Küçük Sanayi Sitesi'nde husumetli oldukları A.K'ye tüfekle ateş etti.
Bu sırada bir iş yerine sığınan A.K, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Şüpheliler, daha sonra A.K'ye ait otomobile ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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