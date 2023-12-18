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        Laçin'de kış lastiği denetimi yapıldı

        Çorum'un Laçin ilçesinde ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:29 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:30
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        Laçin'de kış lastiği denetimi yapıldı
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        Çorum'un Laçin ilçesinde ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.

        Laçin Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçe merkezinden geçen Çorum-Osmancık kara yolunda uygulama noktası oluşturdu.

        Kara yolundan geçen ticari araçları durduran ekipler, her yıl 1 Aralık-1 Nisan arasında kullanımı zorunlu olan kış lastiklerini inceledi.

        Ekipler, inceledikleri araçların sürücülerine de kış lastiğinin önemini anlatan broşürler dağıttı.

        Galeri
        Galeri

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