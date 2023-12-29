Çorum'da 4. organize sanayi bölgesi kuruldu

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, İskilip ilçesine organize sanayi bölgesi (OSB) kurulduğunu bildirdi.

Dağlı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İskilip OSB Müdürlüğü kuruluşuyla ilgili işlemlerin tamamlandığını, evrakın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildiğini söyledi.

İskilip OSB'nin hayırlı olmasını dileyen Dağlı, sürece ilişkin "İl Genel Meclisimizi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımızı ve İskilip Belediyesi Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırmak suretiyle kararlarımızı aldık. Tüm prosedürler tamamlandı. Müteşebbis heyetimizi oluşturduk, kararımızı da göndermiş olduk." bilgisini verdi.

Dağlı, Alaca ilçesine OSB kurulması için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Sanayi üretimi ve ihracatıyla öne çıkan Çorum'da kent merkezi ile Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde 3 OSB bulunuyor. İskilip'e kurulacak 4. OSB ile kentin üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması hedefleniyor.