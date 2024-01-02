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        Çorum'da otomobilin bisikletliye çarptığı an güvenlik kamerasına yansıdı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin bisikletliye çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:24 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:24
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        Çorum'da otomobilin bisikletliye çarptığı an güvenlik kamerasına yansıdı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin bisikletliye çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        M.A.K. (42) idaresindeki otomobil, 17 Aralık'ta Çorum-Osmancık kara yolu Osmancık ilçe girişinde M.A'nın (18) kullandığı bisiklete çarptı.

        Yaralanan bisiklet sürücüsüne, kaza yerinden geçmekte olan bir sağlık çalışanı aracından inerek müdahale etti.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Bisiklet sürücüsü, tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. M.A'nın kaza sırasında kulaklık taktığı belirlendi.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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