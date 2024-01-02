Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip'e yeni buğday pazarı inşa ediliyor

        Çorum'un İskilip ilçesine yeni buğday pazarı inşa etmek üzere çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 18:48 Güncelleme: 02.01.2024 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskilip'e yeni buğday pazarı inşa ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesine yeni buğday pazarı inşa etmek üzere çalışmalara başlandı.

        İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu ile 9 bin metrekare alana kurulacak yeni buğday pazarı için yürütülen çalışmaları inceledi.

        Sülük, gazetecilere, mevcut pazarın İskilip Meslek Yüksekokulu yerleşkesi içinde kaldığı için yeni pazar yeri inşa etmeye karar verdiklerini söyledi.

        İlçeye 20 iş yerine sahip modern bir buğday pazarı kazandıracaklarını dile getiren Sülük, "Büyük uğraşlar sonucu belediyemiz mülkiyetine kazandırılan taşınmazda modern buğday pazarı yapımına başladık. İlçemizin bir hayalini daha gerçekleştirmek adına şu anki buğday pazarının hem şehrin hem de üniversite kampüsü içerisinde kalması sebebiyle belediyemiz mülkiyetine ait arazide modern buğday pazarı kurulması için çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        İETT otobüsü önce araca sonra duvara çarptı!
        İETT otobüsü önce araca sonra duvara çarptı!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yeni hocayı duyurdular!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Lise öğrencileri 19 spor dalından birini seçebilecek
        Lise öğrencileri 19 spor dalından birini seçebilecek
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"

        Benzer Haberler

        Hitit Üniversitesinde "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Anadolu'da Basın" söy...
        Hitit Üniversitesinde "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Anadolu'da Basın" söy...
        Osmancık Belediyesinde memurların Sosyal Denge Sözleşmesi yenilendi
        Osmancık Belediyesinde memurların Sosyal Denge Sözleşmesi yenilendi
        Çorum'da 100. Yıl Millet Bahçesi inşasında sona gelindi
        Çorum'da 100. Yıl Millet Bahçesi inşasında sona gelindi
        2. Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji Sempozyumu çevrim içi yapıl...
        2. Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji Sempozyumu çevrim içi yapıl...
        AK Parti Çorum İl Başkanı Günay, gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti Çorum İl Başkanı Günay, gazetecilerle bir araya geldi
        Çorum'da otomobilin bisikletliye çarptığı an güvenlik kamerasına yansıdı
        Çorum'da otomobilin bisikletliye çarptığı an güvenlik kamerasına yansıdı